T.C.

KOCAELİ

1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO:2025/470



İLAN



Davacı HAKAN TUĞRAL tarafından Davalı Kırklareli ili Kırklareli Merkez ilçesi Üsküp Cevatpaşa mah/köyü Cilt no:56 Hane no:182 BSN:148'de nüfusa kayıtlı Recep ve Ayten kızı, 01/04/1989 İzmit doğumlu(TC: 11927654498 ) TC Kimlik numaralı Yeni Emek Mah. 2572 Sok. No:3/1 Kepez/Antalya adresinde ikamet ettiği bildirilen BAHA YÜRÜK aleyhine açmış olduğu Velayetin Kaldırılması davasında davalı adresine gönderilen dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün tebligatının yapılamadığı ve yapılan zabıta araştırmasında da adresinin tespit edilemediği, kurumlara yazılan müzekkerelerde tespit edilen adreslerine de yapılan tebligatların iade döndüğü belirlendiğinden adı geçen davalıya dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava dilekçesinin davalı BAHA YÜRÜK'e ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,ilanın tebliğini takip eden 2 hafta içerisinde, davalının cevap dilekçesini sunması gerektiği hususu , davalı BAHA YÜRÜK'e ön inceleme duruşma günü olan 15/09/2026 saat 10.10 da Mahkememizde hazır bulunmasıveya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi duruşmaya gelmediği ve kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluğunda yapılacağı ve karar verileceği, ön incelemenin tamamlanmasının ardından aynı gün tahkikat duruşmasına geçileceği hususunun davalıya duruşma günü davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.