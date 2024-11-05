Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/2888 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2888 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, DEREKÖY ÇİFT Mevkii, 258 Ada, 1 Parsel, 35 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Bahçeşehir 2.Kısım Mah. Süzer BulvarıNo:23 D03 Blok 7.Kat D: 35Bb. Başakşehir/İstanbul Başakşehir/ İSTANBUL

Kıymet takdirine itiraz davasında hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre; " Değerlendirme; Taşınmaz, ulaşılabilirliği ve görülebilirliği yüksek bir noktada konumlu olup Bahçeşehir merkezinde bulunmaktadır. Konu taşınmaz tercih edilen bölgede olması benzer emsallerin konumu ,çevrede oluşan fiyat algısı ve gerçekleşmiş satışlarda dikkate alındığında halen benzer emsallere istenen fiyatlar ve pazarlık payları , yapının inşaat kalitesi ve konumuna göretaşınmazın birim metrekare değerlerinin 70.000 T.L.-73.500 T.L. civarında olacağı görülmektedir.Konu taşınmaz yeşil alanı yüksek ,kapalı otoparklı ,sosyal donatılı bahçe düzenlemesi yapılmış mekansal rant değeri yüksek AVM ve diğer alışveriş alanlarına çok yakın konumdagüvenlikli site konumundır.Bölge üzerinde benzer konumlu taşınmazlara yönelik havuz kompleksi bulun ve gölete bakış açısı olan taşınmazların fiyat algısının daha yüksek olduğu görülmektedir.Konu taşınmaz incelendiğinde makul ölçüde tadilat geçirdiği tamamen iç kısmın yenilendiği görülmektedir.

Dosyada Bulunan Mevcut Bilirkişi Raporuna Göre; "Kıymet takdirine konu taşınmaz İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere, 258 ada, 1 parselde, Tapu adresi: Bahçeşehir 2.Kısım mah. Süzer BulvarıNo:23 D03 Blok 7.Kat D: 35bb. Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunan "Dört Bloklu İkiyüzotuz daireli Kargir Apartman" nitelikli taşınmazdır.Taşınmazın bünyesinde bulunduğu, '4 Bloklu 230 Daireli, Kargir Apartman? nitelikli bina 30 yıllıktır.Taşınmazın bünyesinde bulunduğu bina; bodrum kat + zemin kat + 19 normal kat olmak üzere toplam 21 katlıdır. Bina girişi güney cepheden zemin kattan site içerisine bağlantılı olarak projelendirilmiştir. Taşınmaz site içerisinde 21 kat şeklinde yapılmıştır. Giriş holü zemini, merdiven basamakları ve kat sahanlıkları mermer kaplanmış, merdiven kovası duvarı alçı astar üzeri plastik kaplamalı, bina giriş kapısı camlı malzemeden imal edilmiş, korkuluklar demir malzemeden imal edilmiş, dış cephesi dış cephe boyası ile kaplanmıştır. Mimari projesine göre ve taşınmazın yerinde yapılan incelemede ana taşınmazın, bodrum katta sığınak, hidrofer odası vb.gibi, zemin katta 4 adet daire ve Bina Girişi, 1.katta 4 adet daire, diğer her katta 4?er adet dairedir. Binada toplam 84 adet daire ve yerinde yapılan incelemede de 84 adet bağımsız bölüm bulunmuştur. Yapıda 2 adet asansör bulunmakta olup ısınma sistemi doğalgaz yakıtlı merkezi sistemli kalorifer tesisatıdır.Bölgede site içerisinde çeşitli katlarda konut nitelikli yapılaşma yaygın olup kamu hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir.Arsa üzerinde bir tane B.A.K. yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan mesken D-03 Blok, 7.kat, 35 nolu Meskendir. Mimari Projeye göre mesken: 3 oda, 1 salon, mutfak, hol, antre, balkon, 2 banyo + wc'den müteşekkil olup dış doğramaları pencere kanat ve kasaları pimapen, Mimari Projeye göre meskenin ~133,00 m2 net alanlı, ~153,00m2 brüt alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı çelik, pencereleri PVC mamuldendir. Meskenin Site içerisinde, otoparklı, bahçe peyzajlı, iyi bir konumda olduğu görülmüştür. Bina, 2. Sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiştir. " denilmiştir

İmar Durumu : Dosyasına sunulan Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün yazısına göre; Başakşehir İlçesi Hoşdere mevkii, 258 ada 1 parsel, Söz konusu parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli “07.02.2003 t.t.'li Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı” Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı” ve 1/1000 ölçekli “22.09.2021 t.t.'li Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliğindeki İrtifalara İlişkin Plan Notu İlavesi” kapsamında "F" Lejantlı Ticaret+Konut Alanında kalmakta olup, Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri için E:0.50, Konut için E:1.20 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Kıymeti : 10.008.798,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 12:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 12:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 12:25

24/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.