T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

4.000.000,00

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Taşıt

34BBB68 Plakalı , 2023 Model , VOLVO Marka , XC60 Tipli , D420T84848628 Motor No'lu , YV1UZK5V0R1713277 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Siyah ,

Küçükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/120 esas sayılı dosyasından alınan 22/03/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;

PLAKA:34 BBB 68

MARKASI: VOLVO

MODEL : XC 60 2.0 B4 Plus Bright

MODEL YILI : 2023

ŞASİ NO:YV1UZK5V0R1713277

MOTOR : D420T84848628

RENGİ:SİYAH

KİLOMETRE :16.652 km

Cihangir mahallesi Meşrutiyet caddesi No.66 Avcılar adresinde faaliyet gösteren Öz Anadolu yeddiemin otoparkında 34 BBB 68 plakalı siyah renkli 2023 model Volvo XC60 marka SUV otomobil tarafımdan 19.03.2024 tarihinde incelenmiştir.

Daha önce inceleme yapan bilirkişinin tespitlerinin ?Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak model yılı itibari ile üst seviyede kondisyonlu bir araç olduğu, şasi kaporta karoser kısımlarında hali hazır mevcut halinde hasarlı ve kazalı kısımların olmadığı yalnız sağ ön kapı ayna alt kısımlarında kısmi bölgesel ezik olduğu genel olarak kaporta şasi ve karoser kısımlarında model yılı itibari ile ve kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları olduğu görülmüştür. Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı araç içinin temiz ve bakımlı olduğu görülmüştür. Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlerin bütünlüğünü koruduğu gözle görülür bir eksiklik olmadığı görülmüştür. ? olduğu gözlenmiştir.

ARACIN RAYİÇ DEĞERİNİN TESPİTİ;

Aracın gümümüz kasko değerinin 3.823.210,00 TL olduğu gözlenmiştir.

Aracın günümüzdeki internet satış sitelerinde değerinin 3.900.000,00 TL ila 4.500.000,00 TL arasında satış ilanları olduğu gözlenmiştir. Hususu belirtilmiştir.