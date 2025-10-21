T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.325.000,00

1

Taşıt

34HCC394 Plakalı , 2023 Model , RENAULT Marka , MEGANE Tipli , H5HE490D451148 Motor No'lu , VF1RFB00771084984 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri ,

Dosya kapsamında yer alan 27.05.2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;

34 HCC 394 plaka sayılı 2023 model Renault Megane marka otomobil araç olduğu aracın dış görsel olarak emsallerine göre üst seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut hali ile kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olamadığı araç motor ve mekanik kısımları incelendiğinde araç motor mekanik aksamların bakımlı olduğu aracın motor bütünlüğünü koruduğu motor mekanik aksamları ve diğer bileşenlerinde gözle görülür bir eksiklik olmadığı görülmüştür.

Araç motoru şanzımanı ve mekanik aksamları tam ve eksiksiz yerinde olduğu düşünülerekten aracın tescili kabil olduğu