        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 28.11.2025 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C.
        KÜÇÜKÇEKMECE
        İCRA DAİRESİ

        2025/15750 TLMT.
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15750 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        ARACIN MAHİYETİ VE ÖNEMLİ VASIFLARI34DFM36 Plakalı , 2023 Model , SKODA Marka , DLAP18982 Motor No'lu , TMBGR6NWXP3143423 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , 34 DFM 36 plaka sayılı 2023 model yılına sahip GRİ renkli, TMBGR6NWXP3143423 şasi numaralı AUDI marka KAMIQ 1.0 TSI 110DSG PREMIUM tipindeki BENZİN yakıtlı, OTOMATİK vitesli araç şasi numarasının araç üzerinden okunduğu gözlenmiştir.34 DFM 36 plaka sayılı 2023 model yılına sahip GRİ renkli, TMBGR6NWXP3143423 şasi numaralı AUDI marka KAMIQ 1.0 TSI 110 DSG PREMIUM tipindeki BENZİN yakıtlı, OTOMATİK vitesli araç Araç kapıları açık olduğu, Anahtar olmadığından kilometresi okunamadığı, Şasi numarası gövde üzerinden okunmuştur. Motor ve şanzımanın üzerinde olduğu anlaşılmıştır. İçinin temiz olduğu, Araç dışının kirli ve tozlu olduğu gözlenmiştir. Aracın geçmiş hasarları SBM sorgulamasında kazası olmadığı gözlenmiştir. Silindir Hacmi: 999 cc. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Türü: Otomatik. Beygir Gücü (Toplam): 110 BG. 0-100 Km Hızlanma: 10.0 saniye. Ortalama Y.Tüketimi (100 km): 4.9 LT.Çekiş: Önden Çekişli

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi
        1.700.000,00 1 Taşıt

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:24
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:24
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:24
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 14:24

        25/11/2025

        (İİK m.114/4)

