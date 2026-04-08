Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2022/2679 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2679 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, M.KEMALPAŞA Mevkii, - Ada, 7295 Parsel, 3. Kat 5 Nolu Bağımsz Bölüm

1- TAPU KAYDI

Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, M. Kemalpaşa Mevkii, 7295 parsel sayılı 252,00m² miktarlı kat mülkiyeti tesisli 6 katlı betonarme apartman ve arsası vasıflı taşınmazda 76/252 arsa paylı 3.kat (5) bağımsız bölüm numaralı "Ç.A.P.'lı Daire "nin tamamının V*** K*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat ve şerhler hanesinde "Aile Konutudur" şerhinin bulunduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 21.10.2024 tarih, 227002 sayılı imar durum belgesine göre Avcılar İlçesi, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi, 46 pafta, 7295 parsel sayılı yer, 26.02.2013 onanlı, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, ön bahçe: 5.00 m., arka bahçe: 4.00 m., yan bahçe: 3.00 m., İkiz nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında "Konut" alanında kalmaktadır denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Avcılar İlçesi, Mustafakemalpaşa (tapuda Avcılar) Mahallesi, Ümit Sokakta, tapunun 7295 parsel numarasında kayıtlı ve Ümit Sokaktan 134 dış kapı numarası alan 252,00m² miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli 6 katlı betonarme apartman ve arsası vasıflı taşınmazda 76/252 arsapaylı 3.kat (5) bağımsız bölüm numaralı "Ç.A.P.'lı Daire"nintamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, kat sahanlıkları ve merdivenleri mermer kaplı, katlarında birer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın; Onaylı mimari projesine göre 3.katında ve dahili merdiven çatı katında bulunan (5) bağımsız bölüm numaralı daire daire ana giriş kapısının bulunduğu 3.katta 123,78m2 alanlı antre, hol, üç oda, salon, banyo, WC, mutfak ve balkon mahalleri, dahili merdiven çıkılan çatı katta 64,87m2 alanlı tek hacim şeklinde çatı arası piyesi ve yaşam alanından ibarettir. Onaylı mimari projesine göre daire toplam 188,65m2 alanlıdır. Mahallinde yapılan tespite göre onaylı mimari projesine aykırı bir şekilde yan cephede bulunan açık teras kısmın kapatılıp daire içine katıldığı, daire içi dahili merdiven iptal edilerek merdiven boşluğundan kapı açılmak sureti ile çatı katının antre, hol, iki oda, salon, mutfak, banyo, WC, teras mahalli 85,00m2 alanlı ayrı bir daire olarak kullanıldığı görülmüştür. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, dairelerin giriş kapısı ahşap kapılıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : Mustafakemalpaşa Mah. Ümit Sok. No:134 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 188,65 m²

Arsa Payı : 76/252

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 13:58

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:58

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 13:58

03/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.