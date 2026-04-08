T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ2024/72545 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/72545 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, 983 Ada, 1 Parsel, A2 Blok, 6. kat, ( 20 ) Nolu Bağımsız Bölüm

Anagayrimenkul, tapu kaydına göre, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 983 Ada, 1 parselde kayıtlı, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 BLOKLAR VE SOSYAL TESİSTEN OLUŞAN BETONARME APT. VE ARSASI nitelikli, 53.086,96 m² alanlı, kat mülkiyetli Site planlı Anataşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, kaliteli malzeme ve işçilikle blok nizamla inşa edilmiş olan sosyal tesisle birlikte 17 adet betonarme blok binadan ibarettir. Site planlı anataşınmazda bulunan Bloklarda toplam 1.007 adet bağımsız bölüm mevcuttur.

Taşınmazın yer, konum ve alan bilgileri, Başakşehir Tapu Müdürlüğü imar arşivinde bulunan 09.06.2017 tarih 0615 proje nolu kat irtifakına esas onaylı mimari projesinden incelenmiştir. Mimari projesine göre, taşınmazın bulunduğu A2 Blok bina, 2 bodrum, zemin, 16 normal katlıdır. Blok binanın 2. Bodrum katında, binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum ve zemin katında, 7 adet b. b. depolu dükkân, 1. Normal katında, 8 adet b. b. dükkân, 2-16. Normal katlarının her birinde, 4?er adet bağımsız bölüm konut mevcuttur. Blokta, 75 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Blok bina, Ruhsat alım tarihi itibariyle, 8 yaşındadır. Blok girişi, Site içine bakan batı cephesinden, site içi yol kotundan tek basamakla ulaşılan, binanın zemin katından verilmiştir. Bina dış cephesi, boyalıdır. Binada, 1?i servis asansörü olmak üzere 3 adet asansör bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina girişi, kat sahanlıkların zeminleri ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, alüminyum profillidir.A2 Blok, 20 Numaralı bağımsız bölüm konut, mimari projesine göre, Net:131 m² (brüt:175 m²) alanda, salon, 4 oda, mutfak, antre, hol, 2 banyo, işlik odası, 3 balkon hacimlerinden ibarettir.03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 10.7.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 6 ncı kısım 3 üncü bölüm hükümlerine dayanılarak hazırlanan Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğinin taşınmazın net alan hesabı maddesine göre, toplamda yaklaşık 20 m² alanlı 3 adet balkon hacmi,taşınmazın net alanına dâhil edilmemiş, brüt alanına dahil edilmiştir.Bina girişi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, Site içi peyzaj alanlarına bakan batıya, binanın sağ yan cephesinden, güneye, binanın arka cephesinden, doğuya olmak üzere 3 cephelidir. İç mekânlarında, salon, oda hacimlerinin zeminleri, lamine parke kaplamalı, ıslak hacimler, antre, koridor, balkon zeminleri, mermer kaplamalıdır. Yaşam hacimlerinde duvarlar, saten boyalı, tavanlar, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermeritten imal mutfak tezgâhı, mdf?li malzemeden imal mutfak dolapları ile fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyolarında, hilton tipli dolaplı lavabo, klozet, duş kabini bulunmaktadır. Isıtma sistemi, ısı pay ölçerli merkezi sistemlidir. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Konu taşınmaz, konut olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi : Kayabaşı Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesi, Park Mavera Sitesi, A2 Blok, No:3E, D:20 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 175 m2

Arsa Payı : 8240/7675844

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 21.355.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : 17/03/2017 tarih ve 5659 yev. sayılı 99 yıllığı 1 tl bedelle TEDAŞ lehine Kira Şerhi vardır.

Diğer : PARSEL üzerinde İstanbul Kadastro Mahkemesinin 2024/320 E. dosyası davalıdır şerhi vardır.Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:59

05/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.