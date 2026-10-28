T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE12. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ İKİTELLİ-2 MAHALESSİ 709 ADA 1 PARSEL SAYILI, 11B BLOK ZEMİN-1-ÇATI KAT/GİRİŞ BAĞIMSIZ BÖLÜM 26 NOLU DEPOSU OLAN TRİBLEKS İŞ YERİ : İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde, ticari aktivite yoğundur. Konu taşınmazların bulunduğu bölge, İkitelli Organize Sanayi Sitesinin bulunduğu alan, 7/24 güvenlikli olup, çevresi duvarlarla çevrilidir. Taşınmazın bulunduğu bölgenin altyapısı, tamamlanmış, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Mimari projesine göre konu taşınmazın bulunduğu 11B Blok, bodrum+ zemin kat +1. Kat+ çatı katlı olup blokta, 18 adet bağımsız bölüm “deposu olan tripleks işyeri” ile 1 adet 1tripleks işyeri” ile toplamda 19 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Blok binanın dış cephesi, boyalıdır. Blok binanın üstü, sundurma çatı sistemli olarak levha ile kaplıdır. Blok bina, Ruhsat alımı itibariyle yaklaşık olarak 20 yaşındadır. Mimari projesine göre, 26 no’lu b. b. deposu olan tripleks işyeri, 11B Blok binanın, bodrum katında, Net:186 m² (Brüt;194 m²) alanda, depo hacminden, zemin katında, Net:186 m² (Brüt;194 m²) alanda, işyeri hacminden, 1. Katında, Net:137 m² (Brüt;144 m²) alanda, işyeri hacminden, çatı katında, Net:69 m² (Brüt;74 m²) alanda, büro, mutfak, wc-duş hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz, mimari projesine göre, toplamda, Net:578 m² (Brüt;606 m²) alanlıdır. Bodrum kat yüksekliği; 2,70 metre, Zemin ve 1. Kat yüksekliği; 2,60 metre, sundurma çatının en düşük kat yüksekliği, 2,00 metre, sundurma çatının en yüksek kat yüksekliği; 3,00 metredir. 11B Blokta bulunan kıymet takdirine konu 26 no’lu bağımsız bölüm “deposu olan tripleks işyeri” nitelikli taşınmaz, yerinde yapılan tespite göre, bodrum katında, Net:186 m² (Brüt;194 m²) alanda, depo hacminden, zemin katında, Net:186 m² (Brüt;194 m²) alanda, işyeri hacminden, 1. Katında, Net:100 m² (Brüt;107 m²) alanda, işyeri hacminden ibarettir. Konu taşınmaz, yerinde yapılan tespite göre, konu taşınmaz, bodrum, zemin, 1. Katı ile 3 katlı, toplam, Net:472 m² (Brüt;495 m²) alanlıdır. Yerinde yapılan tespite göre, taşınmazın giriş cephesinde, proje hilafında, 1. Normal katında, yaklaşık Net:37 m² (Brüt:40 m²) alanlı betonarme döşeme yapılmamış, bu alanda zemin katındaki giriş alanına, üstten bakacak şekilde galeri boşluğu oluşturulmuştur. Yerinde yapılan tespite göre, 11B Blokta, 26, 28 ve 30 no’lu bağımsız bölümler, aralarındaki bodrum, zemin, 1. Katlarındaki iç duvarlar kaldırılarak veya bağımsız bölümler arasında geçişler sağlanarak proje hilafında birleştirilmiştir. Birleştirilen bağımsız bölümlerin girişi, proje hilafında birleştirilen 26 ve 28 no’lu bağımsız bölümlerin orta noktasından verilmiştir. Mevcutta, 11B Blokta, kıymet takdirine konu 26 no’lu bağımsız bölümle birlikte, 28 ve 30 no’lu bağımsız bölümlerde, kiracısı olan bir mobilya firması tarafından, mobilya mağazası olarak kullanılmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın, tüm zeminleri, mermer kaplamalıdır. Taşınmazın tüm iç duvarları, kâğıt kaplamalı, tavanları, boyalıdır. Tavandan spot aydınlatmalıdır. Taşınmazın, zemin katındaki, pencereleri, alüminyum profillidir. Taşınmazın dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. Taşınmaz, batı yönünde, Masko 11B Blok Sokağına yaklaşık olarak 8 metre cephelidir. Başakşehir Belediyesinin numarataj işleminde, 11B Blok binadaki bağımsız bölümler, Masko 11B Blok sokaktan numaralandırılmıştır. Masko Mobilyacılar Sitesi içinde ve Site girişinde, 7/24 güvenlik birimi bulunmaktadır. Sitenin çevresi, duvar ve tellerle çevrilidir. Sitenin, Süleyman Demirel Bulvarından, araç ve yaya girişleri mevcuttur. Satışa konu taşınmaz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15. maddesi “ OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazın icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcı lara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. İhale katılımcılarının OrganizeSanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğin de yer alan katılımcıların taşıması gereken şartlar ile kurulamayacak tesisler başlığı ile belirtilen 101. ve 102. madde hükümlerine ve İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolünde yer alan hükümlere riayet etmeleri gerekmektedir. ihale alıcısının tapuda satış işlemi gerçekleştirilirken veya öncesinde İstanbul İkitelli Organize Sanayi BÖlgesi Başkanlığından alınacak olan (satış şartnamesine ve ilana eklidir) taahhütnameyi doldurup faaliyet belgesini İkitelli OSB'ye ibrazı zorunludur.

Taşınmazın Son İmar Durumu : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının, yazısına göre; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 709 Ada, 1 parsel sayılı yer, 1/1000, 24.09.2019 tasdik tarihli, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, S. S. Makro İşletme Kooperatifine Ait İmar Plan tadilatı kapsamında, “İkitelli Organize Sanayi Bölgesi” alanında, ayrık nizamlı, blokların yeniden düzenlenmesi sonucu maks. 148.900 m² inşaat alanında, Yençok:12 metre olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Denilmektedir.

Adresi : İkitelli Osb Mahallesi Masko Mobilyacılar Sitesi Masko 11B Blok Sokak 11B Blok No:26Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 181.662,01 m2

Arsa Payı : 1/473

Kıymeti : 50.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TEK lehine irtifak hakkı, Türk Telekom Lehine Kira şerhi, Satışa arz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 14:54