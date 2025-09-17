T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/2452 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2452 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, GÜMÜŞPALA Mevkii, 3002 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Gümüşpala Mevkii, 3002 parsel sayılı, 329,00 m2 yüz ölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmazda kayıtlı, 24/280 arsa paylı, Zemin kat, 5 nolu DÜKKAN nitelikli taşınmazındır. Satışa konu 3002 parselde konumlu taşınmazlar idari adres olarak; Denizköşkler Mahallesi, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Çiloğlu apartmanı, No: 59B, No:59/G açık adreslidir. Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesine 840 metre, E-5 Karayoluna cephe, TEM Otoyoluna 9,88 km, Metrobüs Şükrübey ve İBB Sosyal Tesisler Duraklarına 520'şer metre, Kaymakamlık Binasına 2,72 km, Belediye Binasına 2,34 km, Devlet Hastanesine 1,10 km, Semt Pazarına 2,46 km, Denizköşkler Camiine 10 metre kuş uçuşu uzaklıktadır. Satışa konu taşınmazlar bulundukları konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım toplu taşıma araçlarıyla kolayca sağlanabilmektedir.Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu bina; 2 Bodrum kat + zemin kat + 5 normal kat + çatı kattan müteşekkil taşınmazdır. Ana taşınmaz, B.A.K. Tarzda, 3/B Yapı sınıfında, ayrık nizamda inşa edilmiştir. Binada elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Bina giriş kapısı çelik kapı, merdiven zeminleri mermer, merdiven küpeşteleri demir doğrama, bina içi duvarlar plastik boyadır. Mimari projesine göre 40-45 yıllık bina olduğu görülmüştür. Isınma doğalgaz kombilidir. Satışa konu dükkan boydan boya cam doğramadır. Dükkan spot aydınlatmadır. Taşınmazın iç mahallinde zeminler kısmen laminat parke kaplı, kısmen seramik kaplıdır. Duvarlar plastik boyalıdır. Depoların girişinde panjurlu kepenk bulunmaktadır. Depolar Yakamoz Sokak üzerinden düzayak girişlidir. Dükkan E-5 Londra Asfaltı Yanyol cepheli olup giriş Yanyol üzerindedir. Dükkanın tabela görünürlüğü yüksektir. Dükkanın halihazırda ticari olarak faaliyette olduğu motorsiklet satışı yapan firma tarafından kullanıldığı görülmüştür. Adresi : Denizköşkler Mahallesi, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Çiloğlu Apartmanı, No: 59B, No:59/G Avcılar / İSTANBUL Yüzölçümü : 85 m2 bağımsız bölüm dükkanın metrekaresi Arsa Payı : 24/280 ( anataşınmaz arsası 329 metrekare) İmar Durumu :Dosyasında mevcut Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2025 tarih ve E-68097862-754-496/705sayılı yazısında; “ Avcılar İlçesi , Denizköşkler Mah., 14 Pafta , 3002 parsel sayılı yer , 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında; ön bahçe:5.00 m., arka bahçe: 5.00 m., yan bahçe: 3.00 m., ikiz nizam, 6 kat yapılaşma şartlarında "Ticaret+Hizmet " alanında kalmaktadır. İlgili parsel aynı zamanda Raylı Toplu Taşıma (Metro) hattından etkilendiği için İmar Uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından görüş alınması gerekmektedir Kıymeti : 5.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Muhtelif Haciz ve İpotek şerhleri vardırArtırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 13:39

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, GÜMÜŞPALA Mevkii, 3002 Parsel, 1 Nolu Bağımsız BölümSatışa konu taşınmaz - İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Gümüşpala Mevkii, 3002 parsel sayılı, 329,00 m2 yüz ölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmazda kayıtlı, 16/280 arsa paylı, Bodrum kat, 1 nolu DEPO nitelikli taşınmazdır. Satışa konu 3002 parselde konumlu taşınmazlar idari adres olarak; Denizköşkler Mahallesi, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Çiloğlu apartmanı, No: 59B, No:59/G açık adreslidir. Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesine 840 metre, E-5 Karayoluna cephe, TEM Otoyoluna 9,88 km, Metrobüs Şükrübey ve İBB Sosyal Tesisler Duraklarına 520'şer metre, Kaymakamlık Binasına 2,72 km, Belediye Binasına 2,34 km, Devlet Hastanesine 1,10 km, Semt Pazarına 2,46 km, Denizköşkler Camiine 10 metre kuş uçuşu uzaklıktadır. Satışa konu taşınmazlar bulundukları konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım toplu taşıma araçlarıyla kolayca sağlanabilmektedir. Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu bina; 2 Bodrum kat + zemin kat + 5 normal kat + çatı kattan müteşekkil taşınmazdır. Ana taşınmaz, B.A.K. Tarzda, 3/B Yapı sınıfında, ayrık nizamda inşa edilmiştir. Binada elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Bina giriş kapısı çelik kapı, merdiven zeminleri mermer, merdiven küpeşteleri demir doğrama, bina içi duvarlar plastik boyadır. Mimari projesine göre 40-45 yıllık bina olduğu görülmüştür. Isınma doğalgaz kombilidir.depolar boydan boya cam doğramadır. Dükkan spot aydınlatmadır. Taşınmazların iç mahallinde zeminler kısmen laminat parke kaplı, kısmen seramik kaplıdır. Duvarlar plastik boyalıdır. Depoların girişinde panjurlu kepenk bulunmaktadır. Depolar Yakamoz Sokak üzerinden düzayak girişlidir. Dükkan E-5 Londra Asfaltı Yanyol cepheli olup giriş Yanyol üzerindedir. Dükkanın tabela görünürlüğü yüksektir. Dükkanın halihazırda ticari olarak faaliyette olduğu motorsiklet satışı yapan firma tarafından kullanıldığı görülmüştür. Adresi : Denizköşkler Mahallesi, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Çiloğlu Apartmanı, No: 59B, No:59/G Avcılar / İSTANBUL Yüzölçümü : 48 m2 (Bağımsız bölüm deponun metrekaresi) Arsa Payı : 16/280 (Ana taşınmazın arsa metrekare) İmar Durumu :Dosyasında mevcut Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2025 tarih ve E-68097862-754-496/705sayılı yazısında; “ Avcılar İlçesi , Denizköşkler Mah., 14 Pafta , 3002 parsel sayılı yer , 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında; ön bahçe:5.00 m., arka bahçe: 5.00 m., yan bahçe: 3.00 m., ikiz nizam, 6 kat yapılaşma şartlarında "Ticaret+Hizmet " alanında kalmaktadır. İlgili parsel aynı zamanda Raylı Toplu Taşıma (Metro) hattından etkilendiği için İmar Uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından görüş alınması gerekmektedir. Kıymeti : 1.500.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Muhtelif Haciz ve İpotek Şerhi Vardır.Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 14:44

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:44