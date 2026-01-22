T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.750.000,00 TL

1

Taşıt

34 LMY 55 Plakalı , 2023 Model , NISSAN Marka , QASHQAI Tipli , HR13632907A Motor No'lu , SJNTAAJ12U1367932 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , KDV : % 1 ; Araç üzerinde teknik ekipman ve donanımlar olmadan otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde yapılan fiziki ve yüzeysel araç incelemesinde ; Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak üst seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı, araç lastiklerinin %60 aşınmış olduğu genel olarak da model yılı itibari ile kaporta karoser şase üzerinde muhtelif bölgesel küçük ölçekli boya aşınmaları olduğu görülmüştür. Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlere bakıldığında motor bütünlüğünü koruduğu gözle görülür bir eksiklik olmadığı ayrıca araç üzerinde otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde elektrik-elektronik test ekipmanlar kullanılmadığından aracın motor şanzıman aktarma organları elektrik elektronik donanımlarında gözle görülemeyen bir arıza veya hasar tespiti yapılamamıştır. Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı gösterge ekranlarında aracın 53820 kilometrede olduğu araç içinin temiz ve bakımlı olduğu görülmüştür. Aracın motorunun ve yürür aksamlarının tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şasi numarasının da orijinal olduğu düşünülerekten bu hali ile bir takım bakım sürecinden sonra tescili kabil olduğu ; Satışa konu araç İZCİ 2 YEDİEMİN OTOPARKI - Kartaltepe Mah., 1. Filiz Sokak No : 24 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde muhafaza altında bulunmaktadır.