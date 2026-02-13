T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ2025/15740 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15740 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, 8995 Parselde kayıtlı, 12 KATLI BETONARME, OFİS, İŞYERİ, MESKEN VE ARSASI nitelikli, 1.425,71 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, 131163340/5608152000 arsa paylı, 3. Kat, 17 Numaralı MESKEN

İmar Durumu

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi, 8995 parsel sayılı yer, 15.12.2006-26.02.2018-22.03.2021-26.05.2022- 27.07.2025 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.21. maddesindeki hükümlere haiz, (A-4), Ayrık nizam, 4 kat, Konut alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı, maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce tespit edilecek RS Kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Plan Örneği

İstanbul Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün, Plan örneği (Çap) belgesine göre, yerine uygundur.

Taşınmazın Konumu

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi, Pelikan Sokak, No:10-12, D:17 adresindedir.

Taşınmazın Durumu

Anagayrımenkul; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, 8995 Parselde kayıtlı, 12 KATLI BETONARME, OFİS, İŞYERİ, MESKEN VE ARSASI nitelikli, 1.425,71 m² alanlı, kat mülkiyetli anataşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, kaliteli malzeme ve işçilikle, ayrık nizamlı inşa edilmiş olan binadır. Küçükçekmece İlçe Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan işlem dosyasında, binaya ait, 25.03.2016 tarih 2016/5474 no’lu kat irtifakına esas onaylı mimari projesi incelenmiştir. Onaylı mimari projesine göre bina, 2. Bodrum, 1. Bodrum, zemin, 9 normal katlıdır. Binanın, 2. Bodrum katında, otopark, sığınak ile binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum katında, otopark ile kapıcı dairesi, zemin katında, 6 adet b. b. dükkân, normal katlarının her birinde, 6’şar adet b. b. mesken bulunmaktadır. Binada, 60 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Belediye işlem dosyasında, binaya ait, 06.02.2016 tarih 420 No’lu Yapı Ruhsatı ile 31.07.2023 tarih 263 No’lu Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır. Bina, Ruhsat alım tarihi itibariyle yaklaşık olarak 9 yaşındadır. Bina girişi, Pelikan Caddesine bakan binanın ön cephesinden, 5 basamakla ulaşılan binanın zemin katından verilmiştir. Bina dış cephesi, boyalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış kapısı, camlı çelik profillidir. Bina giriş sahanlığı, merdiven basamakları, kat sahanlıklarının zeminleri, mermer kaplamalı, merdiven korkulukları, küpeştesi, alüminyum profillidir. 17 no’lu bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesine ve yerinde yapılan tespite göre, binanın 3. Katında, Net:85 m² (Brüt:95 m²) alanda, salon, 3 oda, koridor, mutfak, banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Taşınmazın yaşam hacimlerinde, zeminler, laminat parke kaplıdır. Duvarlar, tavanlar, boyalıdır. Islak hacimler, koridor ve balkon zeminleri, seramik kaplıdır. Mutfak tezgâhı, mermer malzemeden, mutfak dolapları, mdf’li malzemeden mamuldür. Mutfakta, fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyosunda, klozet, dolaplı lavabo ile duş kabini bulunmaktadır. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencereleri, pvc profillidir. Taşınmazın dış kapı no’su;17’dir. Binanın Pelikan Sokağına bakan cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, bina ön cephesinden, doğuya, binanın sağ yan cephesinden, kuzeye cephelidir. Isıtma sistemi, doğalgazlı sistemlidir. Taşınmazın, tüm sıhhi ve mekanik tesisatı tamamlanmıştır. Taşınmaz, mesken olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi : Kanarya Mah. Pelikan Sok. No:10-12 D:17 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 85 m2

Arsa Payı : 131163340/5608152000

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:19

12/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.