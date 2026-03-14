Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/2240 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2240 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, FİRÜZKÖY Mahalle/Köy, BAĞLIK Mevkii, - Ada, 6452 Parsel, 33306/548972 hisse ile satışa arz olmuştur.Ana Taşınmaz Özellikleri; Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel üzerinde keşif tarihiye yapı bulunmadığı, eski yapının yıkıldığı, halihazırda boş vaziyette olduğu görülmüştür. İlgili belediyeden edinilen bilgiye göre yapı kaydı bulunmamaktadır. Yapı ruhsat belgesi mevcut değildir.Satış konusu taşınmaz, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yaklaşık belediye ve altyapı hizmetlerinden kısmen istifade edecek konumda yer almaktadır. Bölgede genellikle5- 6 katlı, 30 yaş ve üstü yapılaşmalar mevcuttur.Yapılarda yıpranma payının yüksek olduğu görülmüş olup yapılaşma düzensizdir şeklinde rapor edilmiştir.

Adresi : Firüzköy Mah. Bağlariçi Cad. No:66 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.744,86 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 14.155.050,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:42

13/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.