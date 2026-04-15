T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/698 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satışa konu aracın Feslipasa Yediemin Otoparkı, Ambarlı Mah. Resitpasa Cad. No.121-123
Avcılar/ISTANBUL adresinde muhafaza altında bulunduğu ilan olunur.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.100.000,00
|1
|Taşıt
|34S1836 Plakalı , 2017 Model , AUDI Marka , A5 COUPE Tipli , CVN045683 Motor No'lu , WAUZZZF52JA024104 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah ,
Dosya kapsamında yer alan 11.03.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre;
SİYAH renkli , 2017 model , WAUZZZF52JA024104 şasi nolu , AUDİ A5 COUPE 1,4TFSI S TRONIC marka/ tip, BENZİN yakıtlı, OTOMATİK vitesli, 3+1 kişilik, DERİ döşeme koltuklu , SUNROOFLU , OTOMOBİL vasıflıaracın,
-KÖTÜ kondisyonda 4 MEVSİM lastikleri olduğu,ALAŞIMJANTLI olduğu,
- Sağ arka çamurluk ve kaputta sürtme,ezikler olduğu, sol kapı ve arka çamurlukların değişmiş olduğu, sol ön çamurlukta boya işlemi olduğu ,
- Aracın genelinde muhtelifçizikler olduğu, aracın 28.09.2025 tarihinde 201.80 km'de yağ bakımı görmüş olduğu, 209.502 km'de olduğu görülmüştür.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:45
14/04/2026
(İİK m.114/4)