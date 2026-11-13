T.C.

KUŞADASI

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : 2025/454 Ceza Dava Dosyası

10/11/2026

İ L A N

Kayseri ili Akkışla ilçesi Akkışla mahallesi nüfusuna kayıtlı, İsmail ve Belgin oğlu Berlin 10/12/1991 d.lu AHMET KURTPINAR hakkında ;

Mahkememizin 17/07/2025tarih 2025/454 esas 2025/844 karar sayılı ilamı ile basit yargılama usulüne göre güveni kötüye kullanma suçundan 3 ay 22 gün hapis ve 60,00 TL adli para cezası ile mahkumiyetine karar verildiği,

Sanığın adresine gerekçeli karar tebliği yapılamadığından ve yapılan tüm araştırmalara rağmen yeni bir adresi de tespit edilemediğinden karar özetinin İLANEN tebliğine karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Dair, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim edilmek ve hakim tarafından tasdik olunmak suretiyle veyahut mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi'ne vereceği bir dilekçe ile veya kişi tutuklu/hükümlü ise bulunduğu ceza infaz kurumu aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 252/1 maddesi gereğince İTİRAZ edilebileceği, verilen karara süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde ise dosyanın CMK 252/2.maddesi uyarınca tevzi kriterine göre belirlenen Asliye Ceza Mahkemesine gönderileceği ve bu mahkemece duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, taraflar gelmese dahi yokluklarında duruşma yapılacağı ve CMK 223.maddesi gereğince hüküm verileceği, itirazın sanık tarafından yapılması halinde yapılacak yargılama sonucunda sanığın yeniden mahkumiyetine karar verilmesi halinde basit yargılama usulünün uygulanması sebebiyle sanık hakkında verilen ¼ oranındaki yasal indirimin uygulanmayacağı, verilen hükme sanık dışındaki kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde ise yapılacak yargılama sonucunda sanığın yeniden mahkumiyetine karar verilmesi halinde basit yargılama usulünün uygulanması sebebiyle sanık hakkında verilen ¼ oranındaki yasal indirimin korunacağı, süresinde itiraz edilmeyen kararın kesinleşeceği, duruşma açılmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde ise karara itiraz edilmemiş sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ihtarı ile müracaat edilmediği taktirde dosyanın kesinleşeceği, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.