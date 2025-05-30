T.C.

LÜLEBURGAZ

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/290

KARAR NO : 2025/71



Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 28.01.2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 142/1-e maddesi gereğince 1 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilen Osman ve Leyla oğlu 15.11.1995 Bismil doğumlu, SERDAR ERDEM tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar ve taraf vekillerinin istinaf ilamları kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında mağdur Sezin Bayın'a yönelik TCK nın 37/1 delaletiyle 142/1-e maddesi gereğince 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın suçu gece vakti işlediği anlaşıldığından TCK'nın 143/1 maddesi gereğince cezası yarı oranında arttırılarak 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın kovuşturma aşamasında mağdurun zararını tanzim suretiyle giderdiği anlaşıldığından TCK'nın 168/2. Maddesi gereğince cezası takdiren yarı oranında indirilerek 2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları ile verilen cezanın geleceği üzerindeki olası gözetilerek TCK’nın 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın tekrar suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat edinilmesi dikkate alınarak TCK' nın 51/1. Maddesi gereğince ERTELENMESİNE, TCK'nın 51/6 maddesi gereğince hakkında 1 YIL 8 AY DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 2 haftalık yasal süre içeresinde MAHKEMEMİZ İSTİNAF KANUN YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanık SERDAR ERDEM'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28.05.2025