T.C.

LÜLEBURGAZ(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU'NDANESAS SAYISI 2025/66 Ort. Gid. Satış



Konu : İLANEN TEBLİGAT HK.



: HİSSEDAR Tarkan YILMAZ T.C. 42805598900

13/03/2026



Lüleburgaz 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/203 Esas ve 2022/906 Karar Sayılı ortaklığın giderilmesi davası neticesinde;taşınmazların satış işlemleri gereğince;HİSSEDAR Tarkan YILMAZ'a Bilirkişi raporu tebligata yarar geçerli adresi bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup; Bilirkişi Raporunun ilanen tebliği ile ilanının detayını yukarıdaki dosya numarasından öğrenebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Adres:LÜLEBURGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: İSA UYGUN Satış Memuru