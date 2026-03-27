T.C. LÜLEBURGAZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 28.03.2026 - 00:00
SATIŞ MEMURLUĞU'NDANESAS SAYISI 2025/66 Ort. Gid. Satış
Konu : İLANEN TEBLİGAT HK.
: HİSSEDAR Tarkan YILMAZ T.C. 42805598900
13/03/2026
Lüleburgaz 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/203 Esas ve 2022/906 Karar Sayılı ortaklığın giderilmesi davası neticesinde;taşınmazların satış işlemleri gereğince;HİSSEDAR Tarkan YILMAZ'a Bilirkişi raporu tebligata yarar geçerli adresi bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup; Bilirkişi Raporunun ilanen tebliği ile ilanının detayını yukarıdaki dosya numarasından öğrenebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
Adres:LÜLEBURGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: İSA UYGUN Satış Memuru