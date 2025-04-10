T.C.

MANAVGAT

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2023/699



Davacı Mustafa Harman tarafından Maliye Hazinesi, Manavgat Belediye Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine tescil istemli dava açılmış olup,

Davacı tarafından Antalya ili, Manavgat ilçesi, Ulukapı mahallesi Belenler mevkiinde; doğusu kuru dere, güneyi tapulama harici yer, batısı Ulukapı mahallesi 187 ada 4 parsel ve kuzeyinde tapulama harici yer ve devamında Ulukapı mahallesi 187 ada 5 ve 187 ada 27 parseller bulunan taşınmazın fen bilirkişisi raporunda A harfi ile gösterilen 470,61M²'lik taşınmazın 50 yıldan fazla süredir zilyedlik ve tasarrufunda bulunduğunu öne sürülerek adına tescili talep edilmiştir. Mevki ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur.