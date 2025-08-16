Örnek No:54*

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2025/1146 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1146 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.370.000,00 1 Taşıt 45HN209 Plakalı , 2024 Model, Wolkswagen Tıguan, Beyaz Otomobil

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 11:35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 11:35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 11:35

13/08/2025

(İİK m.114/4)