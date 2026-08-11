T.C.MARDİN 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

MARDİN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2574 Esas



İ L A N



Asıl dava olan mahkememizin 2023/2572 Esas sayılı dosyası bakımından;

Davacı AHMET ABEŞ (Şeyhmus oğlu) tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine Mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Mardin İli Artuklu İlçesi Yukarıaydınlı Mahallesi 147 ada 1 parsel sayılıtaşınmaz ile ilgili olarak TMK'nun 713/4.maddesi gereğince ;

Bu araziler üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise mahkememize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmaza ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı takdirde yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda tapusuz olan bu arazinin davacı AHMET ABEŞ adına tapuya tescil kararı verileceği,



Birleşen Mardin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/1298 Esas sayılı dosyası bakımından;

Davacı RAMAZAN ABEŞ tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine Mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Mardin İli Artuklu İlçesi Yukarıaydınlı Mahallesi 147 ada 1 parsel sayılıtaşınmaz ile ilgili olarak TMK'nun 713/4.maddesi gereğince ;

Bu araziler üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise mahkememize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmaza ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı takdirde yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda tapusuz olan bu arazinin davacı RAMAZAN ABEŞ adına tapuya tescil kararı verileceği,



Birleşen mahkememizin 2023/2575 Esas sayılı dosyası bakımından;

Davacı MEHMET TEMİZER (Ahmet oğlu) tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine Mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Mardin İli Artuklu İlçesi Yukarıaydınlı Mahallesi 147 ada 1 parsel sayılıtaşınmaz ile ilgili olarak TMK'nun 713/4.maddesi gereğince ;

Bu araziler üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise mahkememize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmaza ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı takdirde yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda tapusuz olan bu arazinin davacı MEHMET TEMİZER (Ahmet oğlu) adına tapuya tescil kararı verileceği,



Birleşen 4 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/169 Esas sayılı dosyası bakımından;

Davacı MEHMET ABEŞ (Yusuf oğlu) tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine Mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Mardin İli Artuklu İlçesi Yukarıaydınlı Mahallesi 147 ada 1 parsel sayılıtaşınmaz ile ilgili olarak TMK'nun 713/4.maddesi gereğince ;

Bu araziler üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise mahkememize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmaza ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı takdirde yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda tapusuz olan bu arazinin davacı MEHMET ABEŞ (Yusuf oğlu) adına tapuya tescil kararı verileceği,İlanen tebliğ olunur.

01.12.2025