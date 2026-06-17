T.C. MARDİN 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. MARDİN 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2023/225 Esas

KARAR NO : 2025/248



Yağma, Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2025 tarihli ilamı ile suça sürüklenen çocuklar Heyja Admış, Nurullah Arslanhan, Sayit Elban ve Sefanur Olğaç hakkında HAGB kararı verilmiş Abdülaziz ve Adle oğlu, 20/03/2004 doğumlu, mağdur MİŞAL ELHÜSEYİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve verilen karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.06.2026