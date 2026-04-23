Örnek No:55*

T.C. MERSİN 3. İCRA DAİRESİ

2025/8070 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8070 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, NÜZHETİYE Mahalle/Köy, 121 Ada, 62 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz İ ...

Adresi : Kiremithane Mahallesi Dr. Cemal Tanrıöver Sk. No 10 Faks Apartmanı Kat Zemin Daire : 1 Akdeniz / MERSİN

Yüzölçümü : 0,00 m2

Arsa Payı : 80/2000

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu takyidatı gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:13

17/04/2026



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.