İ LAN

T.C. ​ ​ MERSİN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/19 Ort. Gid. Satış HİSSEDAR FATMA ÖZDEMİR -MEHMET VE AYŞE KIZI, 1943 D.LU, CUMHURİYET MAHALLESİ 212. SOKAK NO: 6 YENİŞEHİR MERSİN

Satışı istenilen Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe mahallesi, 1572 ada, 10 parsel sayılı, 246,00 m2 yüz ölçümlü, arsa vasfında kayıtlı taşınmazın yapılan kıymet takdirine göre alınan bilirkişi raporuna göre taşınmazın değerinin 5.682.583,00 TL olarak belirlenmiş olup,bu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazlarını 7 gün yasal süreye ilaveten 15 gün toplam 22 gün içinde yapmaları, itiraz edilmediği taktirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 25/08/2025 tarihli kıymet takdir raporunun hissedara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 07/10/2025