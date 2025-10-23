Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C.MERSİN 3.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

        İlandır
        Giriş: 24.10.2025 - 00:00
        İ LAN
        T.C.
        MERSİN
        3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN
        ESAS SAYISI : 2025/19 Ort. Gid. Satış
        HİSSEDAR FATMA ÖZDEMİR -MEHMET VE AYŞE KIZI, 1943 D.LU,
        CUMHURİYET MAHALLESİ 212. SOKAK NO: 6 YENİŞEHİR MERSİN
        Satışı istenilen Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe mahallesi, 1572 ada, 10 parsel sayılı, 246,00 m2 yüz ölçümlü, arsa vasfında kayıtlı taşınmazın yapılan kıymet takdirine göre alınan bilirkişi raporuna göre taşınmazın değerinin 5.682.583,00 TL olarak belirlenmiş olup,bu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazlarını 7 gün yasal süreye ilaveten 15 gün toplam 22 gün içinde yapmaları, itiraz edilmediği taktirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 25/08/2025 tarihli kıymet takdir raporunun hissedara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 07/10/2025
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02318759