T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/219 Esas

10/07/2024



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi,

MEVKİİ : Sarı ibrahimli Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 142

PARSEL NO : 4

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :15.951,09 m²

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ŞERAFETTİN KELEŞ

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Sarıibrahimli Mahallesi, 142 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.