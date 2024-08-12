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        T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.08.2024 - 00:00
        T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2024/219 Esas

        10/07/2024


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi,
        MEVKİİ : Sarı ibrahimli Mahallesi
        PAFTA NO :
        ADA NO : 142
        PARSEL NO : 4
        VASFI :
        YÜZÖLÇÜMÜ :15.951,09 m²
        MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ŞERAFETTİN KELEŞ
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Sarıibrahimli Mahallesi, 142 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02075477