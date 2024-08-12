T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2024/219 Esas
10/07/2024
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi,
MEVKİİ : Sarı ibrahimli Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 142
PARSEL NO : 4
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :15.951,09 m²
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ŞERAFETTİN KELEŞ
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Sarıibrahimli Mahallesi, 142 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.