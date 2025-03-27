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        T.C. MERSİN 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.03.2025 - 00:00
        T.C.
        MERSİN
        12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.90315348-2021/781-Ceza Dava Dosyası
        25.03.2025

        İLAN METNİ
        MERSİN 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        KATILAN : ADANA DEFTERDARLIĞI VEKİLİ : Av. ONUR MUTLAY

        SANIK : ALİ CABBAR ÇEVİKOĞLU: Metin ve Güllü oğlu, 07/10/1989 Seyhan doğumlu,
        Adana, Merkez, Şehitduran mah/köy Nuf. Kayıtlı TC No: 11452379248

        SUÇ : Vergi Usul Kanuna Muhalefet, Vergi Usul Kanuna Muhalefet
        SUÇ TARİHİ : 25/09/2020- 07/01/2021


        Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Ali Cabbar Çevikoğlu hakkında Mahkememizce
        yapılan yargılama sonunda 16/01/2025 tarih, 2021/781 Esas, 2025/70 karar sayılı kararı ile Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek Suretiyle Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına, sahte fatura ve belge düzenlemek suçundan 213 Sayılı Yasanın 359/b, 43/1,62,53/1 Maddeleri uygulanarak 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Katılan Mersin Defterdarlığı vekili Av. İbrahim Dağ tarafından sanığın Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek Suretiyle Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan verilen Hükmün açıklanmasının Geri Bırakılması kararına karşı istinaf talebinde bulunulmuştur. Sanığın adresinde tanınmaması, adresinin tespit edilememesi nedeniyle adresi meçhul olduğundan gerekçeli kararın ve katılan Mersin Defterdarlığı vekilinin istinaf talebinin ilanen tebligat yapılmak suretiyle tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilanın yayımlanmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememiz kararına karşı Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya Hakime onaylattırmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceğine, iki haftalık sürenin geçmesi halinde ise kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02197727