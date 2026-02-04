Örnek No:55*

T.C.

MUDANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/19 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa ili Mudanya ilçesi Akıncıabidin mahallesi ismet mevkii 1144 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz bilirkişi raporuna göre; Yüzölçümü: 112,64 m2, bina zeminde 85 m2 oturmakta olup üst katında 95 m2 olduğu iki kat olarak toplam brüt 180 m2, net 150 m2 alana sahiptir. Arsa Payı: Tam İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Mudanya Kentsel sit alanı Koruma amaçlı uygulama planı kapsamında,Kıymeti:28.500.000,00 TL KDV Oranı %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 11:09

02/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.