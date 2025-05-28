Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.05.2025 - 00:00
        T.C. NURDAĞI
        2.         ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        ESAS NO : 2024/403 Esas

        Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Gaziantep ili Nurdağı ilçesi A parselde bulunan tescil dışı 14.612,57 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz, Gaziantep ili Nurdağı ilçesi B parselde bulunan tescil dışı 20.764,43 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz,Gaziantep ili Nurdağı ilçesi C parselde bulunan tescil dışı 41.242,13 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz, Gaziantep ili Nurdağı ilçesi D parselde bulunan tescil dışı1.929,64 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz, Gaziantep ili Nurdağı ilçesi E parselde bulunan tescil dışı3.687,95 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz, Gaziantep ili Nurdağı ilçesi F parselde bulunan tescil dışı 6.168,97 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz, , Gaziantep ili Nurdağı ilçesi K parselde bulunan tescil dışı 6.276,80m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmazların askıya çıkarılan ilandır.

        Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
        MUSTAFA ATAY GAZİANTEP BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        NURDAĞI BELEDİYESİ
        NURDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ        		 Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

        Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları rica olunur. 20/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02232305