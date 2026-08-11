T.C.NUSAYBİN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/543 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ

MEVKİİ : YOLBİLEN MAHALLESİ

ADA NO : 101

PARSEL NO : 1

VASFI : Sulu Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 244.613,79 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI:RAMAZAN AYDIN, MEHMET MAHSUM AYDIN, ABDULBAKİ BAKIR, KEMAL AKÖZEL, MEHMET EMİN AYDIN, HÜSEYİN AYDIN, EKREM ÇETİN, RAMAZAN AYDIN, ABDULHALİM AKAD, İZZETTİN ÇETİN, ABBAS ÇETİN, DAVUT KAÇMAZ, METİN ÇETİN, ŞÜKRÜ ÇETİN, SÜLEYMAN DİNÇ, LEVENT AKİN, BÜLENT AKİN, HÜSNÜ AKİN, HASAN AKİN, ESMA AKİN, HANSE FİDAN, CİHAN AYTAR, ŞÜKRAN AKINCI, AYŞETE AKİN, BİLAL AYDIN, SEVİNÇ AYDIN GÜNGÖR, HALİL DEMİREL, SEZAİ AYDIN, ŞÜKRÜ BABÜR, HALİS BABÜR, ŞEYHMUS BABÜR ,MEHMET SALİH BABÜR, HİKMİYE NERGİZ, RAMAZAN ÇETİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Yolbilen Mahallesi, 101 ada 1 parselde bulunan 244.613,79-m2 büyüklüğünde davalılara ait sulu tarla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2023 ve 1174-2 sayılı kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 12/06/2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın geçici ve daimi irtifak hakkının BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/543 esas sayısında dava açılmıştır.



1-) Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Yolbilen Mahallesi, 101 ada 1 parsel nolu taşınmazın kamulaştırmayolu ile Mahkememize dava açıldığı, taşınmaz sulu tarla vasfında olup, taşınmazın tapuda Ramazan Aydın, Mehmet Mahsum Aydın, Abdulbaki Bakır, Kemal Aközel, Mehmet Emin Aydın, Hüseyin Aydın, Ekrem Çetin, Ramazan Aydın, Abdulhalim Akad, İzzettin Çetin, Abbas Çetin, Davut Kaçmaz, Metin Çetin, Şükrü Çetin, Süleyman Dinç, Levent Akin, Bülent Akin, Hüsnü Akin, Hasan Akin, Esma Akin, Hanse Fidan, Cihan Aytar, Şükran Akıncı, Ayşete Akin, Bilal Aydın, Sevinç Aydın Güngör, Halil Demirel, Sezai Aydın, Şükrü Babür, Halis Babür, Şeyhmus Babür ,mehmet Salih Babür, Hikmiye Nergiz, Ramazan Çetin adına kayıtlı olduğu,

2-) Duruşmanın 17/09/2026 günü saat 14:50'da olduğu,

3-)İlan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin İdari Yargı’da (Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde Adli Yargı’da (NusaybinAsliye Hukuk Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerini, husumetin BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yönlendirilmesi gerektiği,

4-) 3 nolu karar gereğince yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davacı açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazın tesciline karar verileceği,

5-) Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Nusaybin Vakıflar Bankası Şubesinde hak sahibi davalı taşınmaz malikleri adına açılan hesaba yatırılacağı,

6-) Davalının kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur.

15.04.2026