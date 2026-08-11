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        T.C.OSMANİYE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 23:50
        Örnek No:55*

        T.C.
        OSMANİYE
        İCRA DAİRESİ
        2025/2940 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2940 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN


        Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, MEVLANA Mahalle/Köy, 2626 Ada, 46 Parsel, Takdire konu Mevlana mah. 2626 A ...
        Adresi : Mevlana Mahallesi 17103 Sokak Üzerinde, Dışkapı No: 8 , İç Kapı No: 1 (8/1) Merkez/Osmaniye Osmaniye Merkez / OSMANİYE
        Yüzölçümü : 490,31 m2 BORÇLUYA AİT 500/45823 LÜK HİSSENİN SATIŞI YAPILMAKTADIR!!!
        İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Mevlana 2626 Ada 46 nolu parselin imar durumu ile ilgili Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğünden
        alınan dosyasında mevcut yazılarında; taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kaldığı ve planda
        '' imar yolu, K1 konut alanı ve park alanı olarak görülmektedir. Taşınmaz Ayrık Nizam 2 kata
        konut alanlı olup, Taks; 0,30, Kaks; 0,60 oranlarnda yapılaşma şartlarına sahiptir.'' ancak
        taşınmazın plan gereği bir kısmının yola ve parka terki olduğu görülmüştür.
        Kıymeti : 11.763.780,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:55
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:55

        2 NO'LU TAŞINMAZIN


        Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE/YUNUS EMRE Mahalle/Köy, 2875 Ada, 11 Parsel, Takdire konu Rızaiye/ ...
        Adresi :Rızaiye/Yunus Emre Mah. 2875 Ada 11 Nolu Parsel Osmaniye Merkez / OSMANİYE
        Yüzölçümü : 402,97 m2 BORÇLUYA AİT 20/1657 LİK HİSSENİN SATIŞI YAPILMAKTADIR!!
        İmar Durumu :Yok İnşaat tarzı Taşınmazın dosyasında imar durumu ile ilgili Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan yazıda
        ve ekindeki imar planı örneğinden ; taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kaldığı ve planda ''
        tarım alanı, kısmi imar yolu ve petrol boru hattı '' olarak planlandığı ve taşınmazın kadastro parseli
        olduğu görülmüştür.
        Kıymeti : 1.511.145,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 14:10
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 14:10
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 14:10
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 14:10

        08/08/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02528495