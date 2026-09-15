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        T.C. ÖZALP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 15 Eylül 2026 - 23:59
        İLAN
        T.C.
        ÖZALP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
        ESAS SAYISI : 2024/644 Esas

        Davalı Nüsret TEBİŞ'e gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan mahkememiz 2024/644 esas 2025/431 karar sayılı ilamı ile TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından verilen istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02549286