T.C. ÖZALP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 15 Eylül 2026 - 23:59
İLAN
T.C.
ÖZALP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2024/644 Esas
ÖZALP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2024/644 Esas
Davalı Nüsret TEBİŞ'e gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan mahkememiz 2024/644 esas 2025/431 karar sayılı ilamı ile TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından verilen istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi ilanen tebliğ olunur.