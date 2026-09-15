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T.C.

ÖZALP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/644 Esas

Davalı Nüsret TEBİŞ'e gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan mahkememiz 2024/644 esas 2025/431 karar sayılı ilamı ile TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından verilen istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi ilanen tebliğ olunur.