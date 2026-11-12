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        T.C. PATNOS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 23:50
        T.C.
        PATNOS
        4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Dosya Esas No : 2026/166 Esas
        Kamulaştırmayı Yapan İdare : BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.)
        Davalılar : Aydın Yıldırım, Erdal Yıldırım, Gülten Ulutaş, İsmet Yıldırım, Kazım Yıldırım, Muhlis Yıldırım, Murat Yıldırım, Nihat Yıldırım, Vefa Yıldırım, Halis Yıldırım, İrfan Yıldırım
        Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından Ağrı ili, Patnos ilçesi, Uzunca Köyü 0 ada 214 parsel sayılı taşınmazın 1021.17 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının 621.52 m²'lik kısmının 2 yıl süre ile geçici irtifak hakının kamulaştırma işlemine başlanmış olup, mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
        2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaza ilişkin;
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan idare aleyhine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Patnos Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
        d-İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02586244