İ L A N

T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/22 Tereke

MÜTEVEFFA : FATMA IŞIR

TALEP EDENLER : Muhammet IŞIR ve Nagihan KILINÇAT



Antalya ili, Manavgat ilçesi, Kısalar mah/köy 58 Cilt, 15 Aile sıra no 33 sırada nüfusa kayıtlı 03/03/1948 doğumlu 17/06/2020 tarihinde vefat eden müteveffa FATMA IŞIR hakkında resmi defterinin tutulmasına ilişkin dava açılmış olduğundan;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.