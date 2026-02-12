T.C.

SAKARYA

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/19 Esas



GAZETE İLANI



Coşkun ve Aliye Berrak oğlu 22/08/1994 SAKARYA doğumlu, 41128565798 T.C. Kimlik Nolu Sanık SAFA BERKUN ÖZGİRGİN hakkında Sakarya 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 05/11/2025 tarih, 2024/19 esas, 2025/754 karar sayılı kararıyla Güveni Kötüye Kullanma suçundan TCK'nın 155/1,62/1,52/2,53/1 maddeleri uyarınca neticeten 5 ay 25 gün hapis ve 600 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 58.maddesi hükmü uyarınca verilen cezanın 1.kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içeresinde mahkememize veya mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya ceza infaz kurumu aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Kararın Cumhuriyet Savcısının 03/12/2025 tarih, 2025/942 istinaf no sayılı yazısıyla istinaf edildiği, sanığın kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf hakkı bulunduğu ve istinaf talebine karşı cevap hakkı bulunduğu,

Sanığın duruşmada bildirdiği adresinden ulaşılamadığı MERNİS adresi olmadığı gibi tüm aramalara rağmen bulunamadığı anlaşılmakla;

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın ve Cumhuriyet Savcısının istinaf talebinin tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanık SEFA BERKUN ÖZGİRGİN'den tahsiline, Bu aşamada ilan masrafının şimdilik suç üstü ödeneğinden ödenmesine dair keyfiyet ilan olunur. 10.02.2026