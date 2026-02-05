Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2022/158 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/158 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, Çiftlik Mevki, 1356 ada, 14 parsel sayılı arsa niteliğindeki taşınmaz

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, Çiftlik Mevki, 1356 Ada, 14 ParselAdapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 20.445,72 m2

İmar Durumu :dosyasında

Kıymeti : 22.490.292,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 12:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:22

02/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.