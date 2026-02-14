Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2025/267 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/267 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 3415 Parsel, Köy içi Mevkii, Bahçeli Ahşap ev vasfında, 300 m2 tamamı borçlu adına kayıtlıtaşınmaz

Adresi :Orta Mahalle, Atatürk Caddesi Söğütlü / SAKARYA

Yüzölçümü : 300 m2

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 2.850.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tap takyidatında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 10:06

13/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.