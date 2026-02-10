Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 11.02.2026 - 00:00
        Örnek No:55*
        T.C.
        SAKARYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/158 SATIŞ


        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/158 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Turnadere Mahallesi, 775 ParselAhşap Ev Ahır Samanlık
        Yüzölçümü : 6.940 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
        Kıymeti : 18.845.114,80 TL KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:31
        Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:31
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:31
        Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:31

        06/02/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

