Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Gülük Mahallesi,637 Ada, 136 Parsel Arsa Vasfında Taşınmaz. Yüzölçümü : 365,47 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur - Kıymeti : 13.465.410,00 TL- KDV Oranı : %10- Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:39

12/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.