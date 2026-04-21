        Resmi İlanlar

        T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 23:50
        Örnek No:55*
        T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        2025/79 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/79 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Çaybaşıfuadiye Mah. 536 Ada 17 Parsel
        Yüzölçümü : 13.986,16 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
        Kıymeti : 9.091.004,00 TL KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:58
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:58
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:58
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:58

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Çaybaşıfuadiye Mah. 533 Ada 27 Parsel
        Yüzölçümü : 4.788,80 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
        Kıymeti : 2.873.280,00 TL KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:58
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:58
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:58
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:58

        20/04/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02453188