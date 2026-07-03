Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/44 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Köyü,Kışyatağı Mevkii, 2482 Ada, 571 Parsel, 4.288,71 M2Li, Tarla Vasfında, Tapu Kaydı ÜzerindeTürkiye Elektrik Kurumununİrtifak Hakkı Şerhi Ve 25/31-B - Yüzölçümü : 4.288,71 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 12.886.130,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:29

01/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.