        T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.03.2026 - 00:00
        T.C.
        SAMSUN
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/75 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı idare Tekkeköy Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli,Tekkeköy İlçesi, Çinik Mahallesi, 2356 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Hasan İnci ile uzlaşma sağlanamadığından;
        Mahkememize 2026/75 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
        Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
        Davanın duruşması 09/04/2026 günü saat 10:35'e bırakılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16.02.2026

