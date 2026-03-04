T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SAMSUN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/75 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı idare Tekkeköy Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli,Tekkeköy İlçesi, Çinik Mahallesi, 2356 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Hasan İnci ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2026/75 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 09/04/2026 günü saat 10:35'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16.02.2026