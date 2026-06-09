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        T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 23:50

        TENSİP ZAPTI

        T.C.
        SAPANCA
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Dosya No: 2026/2 Tereke Satış


        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ TASFİYESİ İLE
        BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARIN DAVET İLANI


        MURİS : HASAN BIYIK ( TC: 21119091970 )
        MAHKEME : Sapanca Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/757 esas ve 2025/739 karar
        Yukarıda yazılı mahkeme kararıyla terekesinin iflas hükümlerine göre tasfjyesine karar verilen mirasbırakanın tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını bildirmeleri, alacak kaydı için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini peşin ödemeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği;
        İİK’nın 166. ve 218’inci maddeleri gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02483181