Örnek No:55*

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2025/2443 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2443 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BOĞAZKENT Mahalle/Köy, Adayüzü Mevkii, 328 Ada, 15 Parsel,Taşınmaz 17.224,59 m² yüz ölçümlü Tarla vasıflı olup borçlu adına 1/7 hisse kayıtlıdır.. Çevrede genel yapılaşma, müstakil yapılar, örtü altı seralar, kapama meyve bahçeleri ve açık tarım arazileri şeklindedir. Havadar mevki özelliğinde olması, serik ilçe merkezine yakın konumda olması tercih nedenlerinden olup yerel halk tarafından talep görmektedir. Taşınmaz bölgenin ana arter özelliğinde olan Antalya - Mersin Yolu' na 6,20 km Antalya Havalimanı' na 31,50 km, Serik Adliyesi' ne 9,45 km kuş uçumu mesafededir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı olmadığı ve boş durumda olduğutespit edilmiştir.Parselin ulaşımı doğusunda bulunan ulaşım yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz yaklaşık %5-7 eğime sahiptir.Yaklaşık kırıklı diködrt formundaki parselin ana ulaşım yoluna cephesi bulunmakta olup köy yerleşim alanına yakın konumlu olduğu görülmüştür. Yakın çevresinde sera ve tarımsal yapılar, bahçeler, seralar ve boş araziler bulunmaktadır. Taşınmazın belediye hizmetlerinden istifadesi tam olup alt yapısı eksiktir. Taşınmazın köy yerleşim alanına yakın olması, ulaşım yoluna cepheli olması olumlu özelliklerinden olup hisseli olması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde işlem görmemiş olması olumsuz özelliklerindendir.

Adresi : Taşınmazın Pos Boğazkent Mah.Adayüzü Mevki 328 Ada 15 ParselSerik / ANTALYA

Yüzölçümü : 17.224,59 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Parselin; bir kısmı imar planı içerisinde, bir kısmı da imar planı dışında olup ÖÇK(Koruma Alanı)da, diğer parseller imar planı içerisinde kalmaktadır. Detayları ekteki belediye imar durumu müzekkeresinde incelenebilir.

Kıymeti : 3.690.983,57 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Antalya İl, Serik İlçe, BOĞAZKENT Mahalle/Köy, Küçükörüm Mevkii, 262 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz 4.433,00 m² yüz ölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 480999 / 15444572 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Bölgede genel yapılaşma, yazlık ve müstakil, site tarzı yapılar, kooperatif siteleri, konaklama tesisleri ve ticari mekanlar karma halde bulunmaktadır. İmara uygun yapılaşma süreci devam eden bölgede boş parseller ve inşası devam eden yapılar mevcuttur. Rapora konu taşınmazın yakın çevresinde yazlık amaçlı tercih gören seyrek yapılar bulunmaktadır. Turizm bölge özelliğinde olmasından dolayı tercih gören bölgeye ulaşım ana arter özelliğinde olan Malazgirt Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Alt yapısı kısmen eksik olup ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Taşınmaz yerleşim alanı dışında ancak yakın konumda olup yeni yapılaşma süreci yazlık ev olarak tercih edilen bölgededir. İlçe merkezine yaklaşık 9,30 km kuş uçumu mesafededir. Yaklaşık kırıklı dikdörtgen formundaki Parselin ulaşımı doğu yönünden cephesi bulunan asfalt yoldan sağlanmakta olup mahallinde cephesi bulunan imar yolu açılmış durumdadır. İmar planına göre kuzey doğu ve güney yönünden imar yoluna, batı yönünden ise komşu parsellere cephelidir. Taşınmaz kısmen düz topografyaya ve kısmen taşlı bir yapıya sahiptir. Yakın çevresinde boş araziler ve seyrek yazlık amaçlı yapılar bulunmaktadır. Alt yapısı kısmen eksiktir. Tercihli kullanım alanı içerisinde kalan parselin uygulama işlemi tamamlanması dahilinde yapılaşma hükümlerine göre yeni yapı inşa edilebilmekte olup hali hazırda ruhsat ve çap düzenlenemediği bilgisi alınmıştır.Taşınmazın imarlı arsa olması, yazlık amaçlı tercih gören bölgede konumlu olması olumlu özelliklerinden olup yerleşim merkezine kısmen uzak olması, alt yapının eksik olması, olumsuz özelliklerindendir.

Adresi : Taşınmazın Po Boğazkent Mah.7.Sokak 262 Ada 5 Parsel (Arsa) Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 4.433 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Boğazkent 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında .K.A(Tercihli Kullanım Alanı) olarak geçmekte olup detaylı bilgi ekteki belediye imar durumu müzekkeresinde incelenebilir.

Kıymeti : 1.725.742,68 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydı gibidir

Diğer : İmar Uygulaması (parselasyon planı) Danıştay 6. İcra Dairesi 2013/4399E 2013/9425 sayılı karar ile iptal edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:59

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BOĞAZKENT Mahalle/Köy, 260 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz 2.901,00 m² yüz ölçümlü Arsa vasıflı olup, 91 / 2901 hisse borçlu adına kayıtlıdır. Bölgede genel yapılaşma, yazlık ve müstakil, site tarzı yapılar, kooperatif siteleri, konaklama tesisleri ve ticari mekanlar karma halde bulunmaktadır. İmara uygun yapılaşma süreci devam eden bölgede boş parseller ve inşası devam eden yapılar mevcuttur. Taşınmazın yakın çevresinde yazlık amaçlı tercih gören seyrek yapılar bulunmaktadır. Turizm bölge özelliğinde olmasından dolayı tercih gören bölgeye ulaşım ana arter özelliğinde olan Malazgirt Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Alt yapısı kısmen eksik olup ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Taşınmaz yerleşim alanı dışında ancak yakın konumda olup yeni yapılaşma süreci yazlık ev olarak tercih edilen bölgededir. İlçe merkezine yaklaşık 9,30 km kuş uçumu mesafededir. Yaklaşık kırıklı dikdörtgen formundaki Parselin ulaşımı yaklaşık 300 metre güneyindeki Mehmet Akif Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Mahallinde cephe aldığı imar yolları açılmamış durumdadır.İmar planına göre kuzey doğu ve güney yönünden imar yoluna, batı yönünden ise komşu parsellere cephelidir. Taşınmaz kısmen düz topografyaya ve kısmen taşlı bir yapıya sahiptir. Yakın çevresinde boş araziler ve seyrek yazlık amaçlı yapılar bulunmaktadır. Alt yapısı kısmen eksiktir. Tercihli kullanım alanı içerisinde kalan parselin uygulama işlemi tamamlanması dahilinde yapılaşma hükümlerine göre yeni yapı inşa edilebilmekte olup hali hazırda ruhsat ve çap düzenlenemediği bilgisi alınmıştır.Taşınmazın imarlı arsa olması, yazlık amaçlı tercih gören bölgede konumlu olması olumlu özelliklerinden olup yerleşim merkezine kısmen uzak olması, alt yapının eksik olması, olumsuz özelliklerindendir.

Adresi : Boğazkent Mah. 12.Sokak 260 Ada 6 Parsel (Arsa) Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.901 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Boğazkent 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında T.K.A(Tercihli Kullanım Alanı) olarak geçmektedir. Ayrıntılı bilgi ekte bulunan belediye imar durumu müzekkeresinde incelenebilir.

Kıymeti : 1.137.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydı gibidir.

Diğer : İmar uygulaması (parselasyon planı) Danıştay 6. Dairesi 2013/4399 E 2013/9425 Karar ile iptal etmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:59

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BOĞAZKENT Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 300 Ada, 63 Parsel, Parsel 3.172,32 m² yüz ölçümlü Bahçe vasıflı olup 1/35 hisse borçlu adına kayıtlıdır. Çevrede genel yapılaşma, müstakil yapılar, örtü altı seralar, kapama meyve bahçeleri ve açık tarım arazileri şeklindedir. Havadar mevki özelliğinde olması, serik ilçe merkezine yakın konumda olması tercih nedenlerinden olup yerel halk tarafından talep görmektedir. Taşınmaz bölgenin ana arter özelliğinde olan Antalya - Mersin Yolu' na 6,20 km Antalya Havalimanı' na 31,50 km, Serik Adliyesi' ne 9,45 km kuş uçumu mesafededir.300 ada 63 parsel, 3.172,32 m² yüz ölçümüne sahip parsel, tapu kaydında ''Bahçe'' vasıflı olup parsel üzerinde bir çeşitli cins ve yaşta meyve ağaçları olduğutespit edilmiştir.Parselin batısında bulunan Yavuz selim caddesinden bağlanan Genç Osman sk. tan ulaşımı sağlanmakta olup özel araçla ulaşım mümkündür. Taşınmaz yaklaşık %5-7 eğime sahiptir.Parsel üzerindeki yapı ile ilgili olarak mahallinde yapılan tespitlerde 2 adet tek katlı yığma tarzda yapının olduğu, kuzey cephe yapının atıl ve kullanılmaz durumda olduğu (değer takdir edilmemiştir), parselin güneyindeki yapının ise ahır - depo olarak kullanımda olduğu, duvarlarının tuğla çatısının kiremit örtüğü olduğu görülmüştür. Ahır depo kullanımlı yapının kapalı kullanım alanı 140 m2 olduğu görülmüştür. Yapı değeri ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Resmi Gazete de yayınlanan 2026 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri üzerinden yıpranma payı düşülerek bedel belirlenmiştir. Buna göre yapı değeri;140 m2 x 8.100.TL/m2 (2A) x -%40 (yıpranma) = 680.400.TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz yerinde oluşmuş toprak yapısında killi-tınlı bünyede, taşlılık oranı az seviyede, orta derin profilli,kırmızı Akdeniz Toprağı yapısındadır. Eğimi yaklaşık %5-7 civarındadır. Taşınmazınüzerinde çeşitli cins ve yaşlarda meyve ağaçların olduğu tespit edilmiştir. Ağaçların değerlerini belirlerken piyasa araştırması yapılmış aynı zamandaAntalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ağaç rayiç değerlerinden yararlanarak belirlenmiştir. Arz üzerinde bulunan ağaçlar ve değerleri ekte fotoğraflar arasında tablo halinde verilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan Toplam Ağaç Bedelinin keşif tarihi itibariyle değeri =164.702,00 TL dir.

Adresi : Boğazkent Mah. Köy İçi Mevki 300 Ada 63 Parsel Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.172,32 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Parsel; imar planında, G.K(Gelişme Konut), imar yolu ve Açık Pazar Yeri olarak planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi ekteki belediye imar durumu müzekkeresinde incelenebilir.

Kıymeti : 182.761,77 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:59

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BOĞAZKENT Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 300 Ada, 65 Parsel, Taşınmaz 1.535,96 m² yüz ölçümlü Arsa vasıflı, borçlu adına 1/35 kayıtlıdır. Çevrede genel yapılaşma, müstakil yapılar, örtü altı seralar, kapama meyve bahçeleri ve açık tarım arazileri şeklindedir. Havadar mevki özelliğinde olması, serik ilçe merkezine yakın konumda olması tercih nedenlerinden olup yerel halk tarafından talep görmektedir. Taşınmaz bölgenin ana arter özelliğinde olan Antalya - Mersin Yolu' na 6,20 km Antalya Havalimanı' na 31,50 km, Serik Adliyesi' ne 9,45 km kuş uçumu mesafededir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı olmadığı ve boş durumda olduğutespit edilmiştir.Parselin batısında bulunan Cumhuriyet caddesi üzerinden ulaşımı sağlanmakta olup özel araçla ulaşım mümkündür. Taşınmaz yaklaşık %5-7 eğime sahiptir.Yaklaşık kırıklı üçgen formundaki parselin ana ulaşımyoluna cephesi bulunmakta olup köy yerleşim alanı içerisinde olduğu görülmüştür. Yakın çevresinde köy yerleşim yapıları, bahçeler ve boş araziler bulunmaktadır. Taşınmazın belediye hizmetlerinden istifadesi tam olup alt yapısı eksiktir. Taşınmazın köy yerleşim alanı içerisinde olması, ulaşım yoluna cepheli olması olumlu özelliklerinden olup hisseli olması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında olması olumsuz özelliklerindendir.

Adresi : Boğazkent Mahallesi Köyiçi Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.535,96 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzıparsel; imar planında, G.K(Gelişme Konut), imar yolu ve Açık

Pazar Yeri olarak planlanmıştır.

Ayrıntılı imar bilgisi ekteki belediye imar durumunda belirtilmiştir:

Kıymeti : 76.798,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:59