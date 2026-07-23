İLÂN

T.C. SİİRT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Siirt ili Merkez ilçesi Bağtepe köyünde bulunan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası veya T.C. Vakıflar Bankası Siirt Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

Esas No Maliki İlçe Parsel Yüzölçümü (m²) Kamulaştırılan alanı(m²) 2026/118 Zemi Hafif vd. Merkez 166 ada 64 parsel 34.063,62 16.705,53