T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Şile İlçe, TEKE Mahalle/Köy, Kızılcıkdere Mevkii, 2059 Ada, 19 Parsel, Tarla
Yüzölçümü : 782,36 m2
İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Planlama Md. 26/08/2025 t. ve E-..-9573s. imar durumu yazılarında: Parseller 17/01/2014 t..”li 1/1000 ölçekli Teke Mahallesi U.İ.P. sınırları dahilinde:”Yeşilçay İsale Hattı Koruma Kuşağı içerisinde; 2059ada, 19 parsel:”Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” ve kısmen Orman ile itilaflı alanlar lejantında kalmaktadır" denilmektedir .
Kıymeti : 2.151.490,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer :Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 10:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:55
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli,Şile İlçe,TEKE Mahalle/Köy, Kızılcıkdere Mevkii, 2059 Ada, 24 Parsel,Tarla
Yüzölçümü : 676,32 m2
İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Planlama Md. 26/08/2025 t. ve E-..-9573s. imar durumu yazılarında: Parseller 17/01/2014 t..”li 1/1000 ölçekli Teke Mahallesi U.İ.P. sınırları dahilinde:”Yeşilçay İsale Hattı Koruma Kuşağı içerisinde; 2059ada,24 parsel:”Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” ve kısmen Orman ile itilaflı alanlar lejantında, kalmaktadır." denilmektedir.
Kıymeti : 1.859.880,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:55
03/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.