Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Şile İlçe, ŞUAYİPLİ Mahalle/Köy, Köyiçi mevki Mevkii, 2912 Ada, 12 Parsel, (eski parsel 872) 427,48.m2 Bahçe vasıflı taşınmaz satılacaktır

Şuayipli Mahallesi:(eski:872 parsel): Yeni ada:2912,yeni parsel:12 Parsel Şuayipli Mahallesi, yerleşik alanın içinde ve doğu yöndedir. Kumlu-tınlı-killi tarımsal nitelikli toprak yapısında olup bahçe olarak kullanılmaktadır. Kadastral yola cephelidir. Çevresinde iskan edilen yapılar vardır. Parsel bulunduğu yeri itibarı ile Belediye hizmetleri ile alt yapı hizmetlerine yakın konumdadır. Uzaktan Karadeniz görür. Batıdan doğuya yaklaşık *05-10 eği de herhangi bir yapı ve tesis yoktur. Üzerinde bulunan ağaçların ekonomik değer (4 adet kiraz 25 yaş toplam değeri:4*1.S00TL:6.000TL)+(I adet ıhlamur,25 yaş,t.değeri:1500TL)+ 3 adet asma, 25yaş

“ Toplam değeri:3*500TL=1.500TL)+(1adet dut , 60 yaş T.Değeri :2.500TL)+(1 adetnar, 35yaş,Toplam değeri:1.750TL)+(1adet incir, 50 yaş,T.değeri:1.500TL)+ (5 adet fındık, 15 dal yaş, değeri:5*1.000TL-5.000TL) +(2adet erik,2Oyaş,t-değeri:2*1000-2.000TL)+(1 adet şeftali, 20yaş.t.değeri:1.500TL)+(1 adet şeftali30 yaş.t.değeri.1.750.TL)+(1 adet elma,20yaş.t.değeri:1*200x

1.250TL)-Toplam ağaç değeri: 26.250TL.

Yüzölçümü : 427,48 m2

İmar Durumu :İstanbul İli, Şile İlçesi, Şuayipli Mahallesi:(eski:872 parsel): Yeni ada:2912,yeni parsel: 12 sayılı Taşınmazın imar durumu: Şuayipli Mahallesi, 17/12/2018 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında:kısmen imar yolunda kısmen de E-0.35 yapılaşma yoğunluğunda,2 kat Konut Alanında Kalmaktadır.

Kıymeti : 4.044.562,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 11:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ŞUAYİPLİ Mahalle/Köy, SANDALTARLA Mevkii, 2876 Ada, 38 Parsel 7.891,48.m2 Tarla vasıflı taşınmaz satılacaktır.

Şuayipli Mahallesi:(eski:428 parsel): Yeni ada:2876,yeni parsel:38 Parsel Şuayipli Mahallesi, yerleşik alanı dışında, batı yöndedir. Kumlu-tınlı-killi tarımsal nitelikli toprak yapısında olup tarım yapmaya uygun toprak yapısındadır. Kadastral yola cephelidir. İmar planında konut dışı tarımsal nitelikli alanda kalmaktadır. Çevresinde herhangi bir yapılaşma ve imar uygulamaları, ulaşım ve alt yapı hizmetleri yoktur. Deniz görmez konumdadır. Batıdan doğuya yaklaşıl %3-6 eğimlidir. Üzerinde herhangi bir yapı ve tesis yoktur. Üzerinde bulunan ağaçların değeri: 15 dal yaşlı,315 ocak fındık, toplam değeri:315ad.*1.000TL=315.000TL)+(1ad. Ceviz,33/35yaşlı,t.değeri:2.000TL)+ (1ad.elma,28yaş,toplam değeri:1.250TL)+(1ad.erik,30yaş,t.değeri:1.250TL)=Toplam ağaç değeri: 320.500TL.‘dir.

Yüzölçümü : 7.891,48 m2

İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Planlama Md. imar paftalarında; 1:

İstanbul İli, Şile İlçesi, Şuayipli Mahallesi:(eski:428 parsel): Yeni ada:2876,yeni parsı sayılı taşınmazın

imar durumu:Şuayipli Mahallesi, 17/12/2018 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında:

Kısmen Melen İsale Hattı Koruma Kuşağı hattında, kısmen de Tarımsal Nitelikli Alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 26.678.043,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 12:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 12:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 12:00

29/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.