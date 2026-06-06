Örnek No:55*

T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/48 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Sortullu Mahalle/Köy, 3544 Ada, 40 Parsel, Şile İlçesi, Sortullu Mahallesi, 3544 ada 40 ve 46 parsel sayılı taşınmazların imar yoluna cephesi olmayan ve üzerinde yapı bulunmayan taşınmazlar olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge sortullu Mahallesinde olup, konut amaçlı köy evlerinin, turizm amaçlı yapılan ve tarlaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir.Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Parseller kumlu, killi, tınlı yapıda olup, üzerinde ekonomik değeri ekili dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır. Şile İlçesi, Sortullu Mahallesi, 3544 ada, 40 ve 46 parsel sayılı taşınmazın konumu, imar durumu, terk miktarları vb. faktörler dikkate alınarak zemininin metrekare birim değerinin ~4.000,00-TL/m² olduğu tespit edilmiş olup, taşınmazların zemin değeri; 3544 Ada 40 parsel: 2307,12 m² x ? 4.000,00TL/m² = ~9.228.480,00-TL - 3544 Ada 46 parsel: 3176,82 m² x ? 4.000,00TL/m² = ~12.707.280,00-TL olarak hesaplanmıştır. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Sortullu Mahallesi, 3544 Ada 40 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.307,12 m2

İmar Durumu : Sortullu Mahallesi 3544 ada 40 parsel sayılı taşınmaz 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sortullu Köyü Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde büyük bir kısmı Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı, Orman ve İhtilaflı Alan, Dere Koruma Bandı, kısmen de 10.00 mt enkesitli Yol alanı lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 9.228.480,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Sortullu Mahalle/Köy, 3544 Ada, 46 Parsel, Şile İlçesi, Sortullu Mahallesi, 3544 ada 40 ve 46 parsel sayılı taşınmazların imar yoluna cephesi olmayan ve üzerinde yapı bulunmayan taşınmazlar olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge sortullu Mahallesinde olup, konut amaçlı köy evlerinin, turizm amaçlı yapılan ve tarlaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir.Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Parseller kumlu, killi, tınlı yapıda olup, üzerinde ekonomik değeri ekili dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır. Şile İlçesi, Sortullu Mahallesi, 3544 ada, 40 ve 46 parsel sayılı taşınmazın konumu, imar durumu, terk miktarları vb. faktörler dikkate alınarak zemininin metrekare birim değerinin ~4.000,00-TL/m² olduğu tespit edilmiş olup, taşınmazların zemin değeri; 3544 Ada 40 parsel: 2307,12 m² x ? 4.000,00TL/m² = ~9.228.480,00-TL - 3544 Ada 46 parsel: 3176,82 m² x ? 4.000,00TL/m² = ~12.707.280,00-TL olarak hesaplanmıştır. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Sortullu Mahallesi, 3544 Ada 46 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.176,82 m2

İmar Durumu : Sortullu Mahallesi 3544 ada 46 parsel sayılı taşınmaz 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sortullu Köyü Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde büyük bir kısmı Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı, kısmen de 10.00 mt enkesitli Yol alanı lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 12.707.280,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:40

01/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.