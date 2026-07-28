Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

İCRA DAİRESİ

2025/3442 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3442 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, AHMETLİ Mahalle/Köy, TOYGARTEPE Mevkii, 103 Ada, 30 Parsel, Satış kararı verilen taşınmazın değerlemesinde En Gerçekçi metot, Emsal karşılaştırma metodudur: bu metot,Günümüz serbest piyasada,satışa arz edilen,benzer özellikleri olan Satışa arz edilmişTaşınmazlar,ile emsal karşılaştırma yöntemi ile değer tespiti yapıldığı. Değerlemede kıymet takdiri yapılan taşınmazın değerine etki eden olumlu/olumsuz faktörlerin, Ulaşım yolu ,imkanı,deniz manzarasınınbulunması,Şileİlçesi,AhmetliMah,bulunması Taşınmazın,merkezlereyakınolması,konumu,sakıncalı durumu bulunmaması, gibi özellikleri göz önünde bulundurarak Değer tespiti yapılmıştır:

11.05.2026Keşif tarihi itibariyle; 103 Ada/ 30 parsel, değeri;5.508,72m²x 13.000,00 TL/m² = 71.613.360, TL x 2546/68859 =2.646.786,00TL Borçlunun hissesine düşen bedeldir. Satışa konu taşınmazın borçluya ait 2545/68859 hissesi satılacaktır

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi Ahmetli MahallesiŞile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 5.508,72 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı18.12.2023 tasdik ve 14.11.2025 tadilat tarihli Şile Ahmetli ve Meşrutiyet mah.ile ÇavuşBalibey mahallelerinin bir kısmı na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen Emsal 0.35 yem çok 2 kat yapılaşma yoğunluğunda konut alanında kısmen imar yolunda kalmakta olduğu görülmüştür

Kıymeti : 2.646.786,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 11:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:58

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, AHMETLİ Mahalle/Köy, TOYGARTEPE Mevkii, 103 Ada, 28 Parsel, Satış kararı verilen taşınmazın değerlemesinde En Gerçekçi metot, Emsal karşılaştırma metodudur: bu metot, Günümüz serbest piyasada, satışa arz edilen, benzer özellikleri olan Satışa arz edilmiş Taşınmazlar, ile emsal karşılaştırma yöntemi ile değer tespiti yapıldığı. Değerlemede kıymet takdiri yapılan taşınmazın değerine etki eden olumlu/olumsuz faktörlerin, Ulaşım yolu ,imkanı, deniz manzarasının bulunması, Şile İlçesi, Ahmetli Mah, bulunması Taşınmazın, merkezlere yakın olması, konumu, sakıncalı durumu bulunmaması, gibi özellikleri göz önünde bulundurarak Değer tespiti yapılmıştır:11.05.2026,Keşif tarihi itibariyle;103 Ada,/28 parselin değeri;3.209,94m²x 13.000,TL/m² =,00 TL x 5932/160497= 1.542.214,00 TL Borçlunun hissesine düşen bedel: Satışa konu taşınmazın borçluya ait 5932/160497 hissesi satılacaktır.

Adresi : Ahmetli Mahallesi Toygartepe Mevkii Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.209,94 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı18.12.2023 tasdik ve 14.11.2025 tadilat tarihli Şile Ahmetli ve Meşrutiyet mah.ile ÇavuşBalibey mahallelerinin bir kısmı na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen Emsal 0.35 yem çok 2 kat yapılaşma yoğunluğunda konut alanında kısmen imar yolunda kalmakta olduğu görülmüştür

Kıymeti : 1.542.214,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:51

21/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.