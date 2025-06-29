T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.99141877-2024/621-Ceza Dava Dosyası

23.06.2025



İLAN METNİ

T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 12/12/2024 tarih, 2022/528 Esas ve 2024/694 karar sayılı ilamı ile Basit Yaralama suçundan hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Muharrem ve Aynur oğlu, 08/10/2001 Mersin/Toroslar/Karaisalı nüfusuna kayıtlı sanık Ali KARACA'nın savunmasının hakkında çıkarılan yakalama emri uyarınca alındığı, savunması alındığı sırada bildirdiği adresine ve dosyadaki diğer adreslerine gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edildiği ve mernis adresinin de bulunmadığı anlaşıldığından gerekçeli kararın sanığa tebliği yapılamamıştır. Bu nedenlerle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli karar Silifke Adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde bulunan ilan panosuna bir ay süre ile kalacak şekilde asılmıştır.İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 14 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunulması halinde ilgilinin o yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla vereceği bir dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur. 23/06/2025