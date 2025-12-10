Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 11.12.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        SİNOP
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/6 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzların ayrıntılı görsellerine, imar durumuna, tapudaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Sinop İl, Merkez İlçe, KEFEVİ Mahalle/Köy, Arka Sokak Mevkii, 797 Ada, 3 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm, Tapuda A,B ve C bloktan ibaret, yedi katlı betonarme
        Yüzölçümü : 874,38 m2
        Arsa Payı : 1/46
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 5.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: 1. 647 Sahifedeki gayrimenkul bu parsele 1,45 m2 tecavüzlü olarak inşa edilmiştir.
        2. Bu taşınmaz KM'ne çevrilmiştir.
        3. 194 parseldeki bina bu parsele tecavüzlüdür.
        4. Yönetim planı 21/12/2011
        5. 3. Derece arkeolojik sit alanıdır.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:29
        Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:29        		 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:29
        Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:29

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

