T.C.

TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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Esas No : 2018/91 Esas, 2026/152 Karar

Davalı : LİNDA CAROLE (Yurtdışı İkametgah Adresi 1080 Eastern Ave Apt. 306 M4L1B1 Toronto Ontario Canada)



Aleyhinize açılan "Boşanma" davasının yapılan yargılamanın sununda; ''1-Denizli İli, Tavas İlçesi, Karahisar Mahallesi, Cilt No:23, Hane No:6 BSN:15 de nüfusa kayıtlı 01/01/1955 doğumlu, Hüseyin ve Hatice oğlu 19405802188T.C kimlik numaralıŞEVKET GÖRELİ ile Kanada uyruklu David P.Macguarrie kızı 25.07.1949 doğumlu LİNDA CAROLE'nin TMK'nın 166/1. maddesigereğince BOŞANMALARINA, 2- Alınması gereken 732,00 TL ilam harcından 35,90 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye ‭696,10 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, davacı tarafından yatırılan 35,90 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 3- Davacının yapmış olduğu tebligat, müzekkere, bilirkişi ve posta masrafından ibaret 7.263,40 TL yargılama masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 4- Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, 5- Artan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine, Dair; davacının yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.'' şeklinde karar verilmiştir. Yapılan yargılamasında adres araştırmasından bir netice alınamadığından Mahkememizin 2018/91 Esas sayılı kararı yönünden tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 341 maddesi uyarınca istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz, aksi halde istinaf kanun yoluna başvurma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, İlam yerine geçerli olmak üzere TK'nın 28 ve devam maddeleri uyarınca ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 15.09.2026