T.C.

TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

i L A N



ESAS NO : 2026/184



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında davaya konu Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Turgut Mahallesi 109 ada 28 parsel, Barbaros Mahallesi 2281 parsel, Yavuz Mahallesi 1278 ada 639 parsel ve 382 ada 8 parsel nolu taşınmazların maliki olan davalı İskender Muammer Hortaç'a tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma günü 02/12/2026 günü saat 10:05'te tarihli duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nunun 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.25/09/2026